Antetokounmpo verletzt! All-Star-Einsatz wackelt

Die Milwaukee Bucks gehen mit einer Serie von zwölf Siegen in die All-Star-Pause der NBA, müssen sich aber um ihren Star Giannis Antetokounmpo Sorgen machen. Das Spitzenteam aus der Eastern Conference holte am Donnerstagabend ein 112:100 bei den Chicago Bulls. Der Grieche verletzte sich dabei aber schon früh im zweiten Viertel am Handgelenk und konnte nicht weiterspielen.