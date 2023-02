Tag 5: Klimaaktivisten blockieren Ostautobahn

Blockaden in ganz Wien

Zwei Wochen soll die Störwelle der Aktivisten in der Bundeshauptstadt dauern - sie hat laut der Organisation das Ziel, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Nach Blockaden am Naschmarkt am Montag, legten sie den Verkehr bei der Kennedybrücke und vor dem Schloss Schönbrunn lahm, ehe die Protestteilnehmer am Mittwoch beide Seiten des Gürtels in Beschlag nahmen. Am Donnerstag gab es Störaktionen bei der Margaretengürtelbrücke, der Sechshauser Brücke und der Linken Wienzeile.