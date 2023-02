Nichts als Lug und Trug

Im ersten Teil des TV-Thrillers „Im Schatten der Angst“ (2019 in ORF und ZDF) lieferten sich die Hauptdarsteller Julia Koschitz und Justus von Dohnányi im Kampf um die - zumindest juristisch gültige - Wahrheit ein sehenswertes, kammerspielartiges Duell. Und auch im am Sonntag zur Premiere anstehenden zweiten Teil „Du sollst nicht lügen“ (20.15, ORF 2) dreht sich alles um den großflächigen Spielraum zwischen Wahrheit und Lüge. Koschitz verkörpert abermals die forensische Psychiaterin Karla Eckhard, deren Expertise als Gutachterin in Strafprozessen gefragt ist. Als neue Gegenspielerin fordert sie Mercedes Müller („Der Irland-Krimi“) als notorische Lügnerin Anna Lobrecht heraus. Oder ist am Ende doch alles ganz anders, als von Eckhard angenommen?