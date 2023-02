Trotz Erdbeben: Hallen-EM wie geplant in Istanbul

Nach dem jetzigen Stand soll die Hallen-EM der Leichtathleten in Istanbul trotz der Erdbebenkatastrophe in der Türkei wie geplant vom 2. bis 5. März stattfinden. Darauf wies die European Athletics in einer offiziellen Stellungnahme an alle Mitgliedsverbände hin. Der europäische Verband legte auf diese Mitteilung wert, da nach Gerüchten eine EM-Absage im Raum stünde.