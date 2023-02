Rapid soll dir eine Statue bauen

Die Wege haben sich getrennt, als wir ins Ausland wechselten. Schade, dass wir nicht in Italien gegeneinander gespielt haben. Ich kann mich noch gut erinnern: Unser Präsident Ivanoe Fraizzoli ist damals mit dem Hans als Überraschungs-Gast in unsere Kabine gekommen, als wir ein Traditions-Turnier mit Milan, Inter, FC Santos, Penarol und Feyenoord nach der Saison in Mailand gespielt haben. Da hat er erzählt, dass er mit dem AC Milan einig ist. Der Transfer ist aber noch geplatzt. Das habe ich nicht verstanden. Und kürzlich habe ich gelesen, dass das der Hans bereut. Es hat ihn halt stets nach Wien zurückgezogen.