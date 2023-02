Egle/Kipp sichern sich Rodel-Sprint-Weltcup

Jonas Müller musste sich wie im Einzel-Bewerb am Samstag auch im Sprint nur dem Deutschen Max Langenhan geschlagen geben, der Vorarlberger wies einen Rückstand von 6/100 auf. David Gleirscher belegte hinter Felix Loch aus Deutschland Rang vier. Wolfgang Kindl wurde Siebenter. Die kleine Kugel sicherte sich der Südtiroler Dominik Fischnaller vor Gleirscher und Müller. Die Rodel-Saison wird in den nächsten beiden Wochen in St. Moritz und abermals in Winterberg fortgesetzt und abgeschlossen.