Bankomat-Betrüger trieb in Wien sein Unwesen

Überwachungskameras filmten den Verdächtigen

Mit den Karten und den dazugehörigen PIN-Codes ging er in zumindest fünf Fällen zur Bank und eignete sich höhere Geldbeträge an, die nicht ihm gehörten. Womit der rauchende Dieb nicht rechnete: Kameras nahmen ihn masken- und damit tarnungslos am Bankomaten auf. Nun sucht die Polizei mit den Lichtbildern nach dem bärtigen Täter in der Kapuzenjacke.