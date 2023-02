Die beste Antwort

Beste AntwortKnapp 60 Prozent Marktanteil, über eine halbe Million Zuschauer. Auch an den Arbeitstagen am Vormittag entpuppt sich die Ski-WM als Quotenrenner. Heute und am Sonntag werden die beiden Abfahrten die Schallmauer von einer Million TV-Konsumenten durchbrechen, Österreich ist beim Großereignis in Frankreich angekommen. Und genießt die Bilder der traumhaften Winterlandschaft und die erfrischenden Geschichten