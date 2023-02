Traumhaft! Die Sonnen-WM in Frankreich

Kitschig! So ist der Start in die WM in Frankreich in vielerlei Hinsicht verlaufen. Dauerblauer Himmel setzt die atemberaubende Szenerie im größten zusammenhängenden Skigebiet der Welt perfekt in Szene. Und laut Prognosen bleibt das Traumwetter den Titelkämpfen noch länger und möglicherweise sogar bis zum Schluss treu.