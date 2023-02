ÖSV-Speed-Asse lassen Abfahrts-Training aus

Der Kärntner wolle seine Leistung abrufen. „Ich möchte einfach ein lockeres Rennen fahren, so wie in jedem Weltcup-Rennen. Was am Ende des Tages rausschaut - wenn ich das wissen würde, wäre ich ein Wahrsager.“ Über das fünfköpfige Aufgebot für das Rennen wollten die Trainer zu einem späteren Zeitpunkt befinden. Am Samstag ist das Abschlusstraining angesetzt.