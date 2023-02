Auf Baustellen halbe Million Euro erbeutet

Verdächtige in U-Haft

Diese konnten sieben Verdächtigen zugeordnet werden. Im Dezember wurden drei von ihnen, 25, 36 und 40 Jahre alt, am Grenzübergang Nickelsdorf fest- und in U-Haft genommen. Im Fahrzeug stellten die Beamten einen zerlegten Minibagger und Werkzeug sicher, das von einer Baustelle in Loosdorf (NÖ) stammte. Nach vier Serben wird gefahndet, deren Namen sind bekannt.