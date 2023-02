Biden: Ballon-Spionage ist Völkerrechts-Verstoß

Mit Blick auf den Abschuss des Ballons fügte der Präsident hinzu: „Und sobald er in unseren Luftraum gekommen war, konnten wir damit machen, was wir wollten.“ Das US-Militär hatte den Ballon am Samstag vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen, nachdem dieser die USA vom Nordwesten kommend überquert hatte.