ÖSV-Coach: „Da ist mir das Herz stehen geblieben“

„Wenn man vorne mitfahren will, muss man etwas riskieren“

„Bis dorthin war es eine sehr gute Fahrt“, urteilte Schwarz, für den der sechste Rang die beste Platzierung in einem Spezial-Super-G war. „Ich bin sehr froh, dass ich attackiert habe. Vielleicht war es eine Spur zu viel Risiko über die letzte Welle. Aber wenn man vorne mitfahren will, muss man etwas riskieren.“ Das Gefühl sei gut, berichtete der Kärntner, der am Sonntag auch in der Abfahrt sein Können zeigen will.