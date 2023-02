Eishockey deluxe: Legenden-Alarm in Villach

Der Tiroler, der ja - der Liebe wegen - seit Jahren bei seiner Senta am Millstätter See wohnt, unterhält ja nicht nur ausgezeichnete Kontakte in die Fußball-Szene, er weiß auch, was im Hockey Sache ist. So hat er ja 30 Jahre lang rund ums Hahnenkamm-Weekend vielbeachtete Eishockey-Promi-Turniere in Kitz veranstaltet.