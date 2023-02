Ein Broadway-Hit wird aus der Taufe gehoben

In zehn Minuten beginnt die Probe! Doch vorher nehmen sich Hanna Kastner und Christian Fröhlich Zeit für ein paar Fragen. Kastner, gebürtige Linzerin, war u.a. in der Josefstadt, am Ronacher, am Salzburger Landestheater engagiert, jetzt ist sie im Linzer Ensemble. Fröhlich, der aus Bremen stammt, brillierte schon in Musicals an deutschen Bühnen.