Deutscher Star fordert Kanzler Nehammer zum Kampf

Bei diesem Kampf säßen wir gerne in der ersten Reihe: Der deutsche TV-Star und Gewaltpräventions-Berater Carsten Stahl lädt im „Krone“-Interview Bundeskanzler und Hobbyboxer Karl Nehammer in den Ring. Warum? Schauen Sie selbst, wie der deutsche Muskelmann im Video seine „stahlharten“ Forderungen an die österreichische Politik stellt. Und wir bringen die Hintergründe rund um das sehr wichtige Thema Kinderschutz.