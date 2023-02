Wiederholt sich Peking-Tränendrama für Shiffrin?

In diesem Winter schaffte Shiffrin im Weltcup bisher elf Siege, was sie bis auf einen Sieg an die Weltrekord-Marke von Ingemar Stenmark heranbrachte - der Schwede hatte in seiner Karriere 86-mal im Weltcup gewonnen. Bei der WM in Méribel will die 27-Jährige definitiv noch im Super-G, Riesentorlauf und im Slalom am Start sein. Über weitere Einsätze wolle sie kurzfristig entscheiden. „Alles in allem war es eine so verrückte, überwältigende Saison. Es fühlt sich so an, als müsste ich mich gar nicht motivieren“, berichtete sie. „Es ist das Beste, was ich je gemacht habe.“