Von 4500 auf 90.000 Euro: Kleingärtner vor dem Aus

Eigentlich sind Kleingärten für viele Menschen ein Rückzugsort zur Erholung. Doch von der sonst so ruhigen Idylle spürt man dieser Tage in der Kleingartenanlage des Vereines der Kleingärtner in Klagenfurt nichts. Denn es gibt nur ein Thema: Der neue Pachtvertrag mit der Stadt. Und der erhitzt die Gemüter.