Sanitäter fanden Glück und Liebe beim Roten Kreuz

22.000 ehrenamtliche Mitarbeiter in OÖ

Thomas und Lisa sind eines von vielen Rotkreuz-Paaren, die am 14. Februar gemeinsam Valentinstag feiern. Außerdem sind sie ein Beispiel dafür, dass freiwilliges Engagement aus Liebe zum Menschen verbindet und die Gesellschaft auf allen Ebenen bereichert. Allein in Oberösterreich engagieren sich mehr als 22.000 Menschen freiwillig beim Roten Kreuz. Sie helfen Menschen in Not, bewahren auch in kritischen Situationen einen kühlen Kopf, fördern soziales Denken und ermöglichen Leistungen, die es sonst nicht gäbe.



Wer sich freiwillig engagiert, erlebt Gemeinschaft und ist glücklicher

„Menschen, die für Andere zur Stelle sind, leben insgesamt glücklicher. Sie finden Sinn im eigenen Leben, teilen gemeinsame Erlebnisse, sammeln wertvolle Erfahrungen und bereichern das Gemeinwohl auf allen Ebenen. An die verbindende Kraft der Menschlichkeit wollen wir am Valentinstag erinnern“, sagt der oö. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, als Mitarbeiter in einem Rotkreuz-Markt, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in einem der anderen Bereiche. „Das oö. Rote Kreuz hat die passende Jacke für jeden.“

Mehr unter: www.passende-jacke.at oder 0732/7644-157.