Innsbruck ist für alle Parteien eine Baustelle

„Das Wohl der Stadt nach bestem Wissen und Können zu fördern“

Nun mögen sich andere Parteien in Innsbruck darüber jeden Tag auf das Neue freuen – größere ebenso wie kleinere – und jede Menge Öl in die lichterloh brennende Stadtpolitik gießen. Das ist eine Zeit lang ganz lustig, aber sicher nicht im Sinne der Bevölkerung. Nur scheint dieses Ansinnen – für die Wählerschaft da zu sein – in der Politik mehr und mehr zu verschwinden, obwohl alle Mandatare genau dafür stehen müssten, denn wörtlich gelobten sie gegenüber dem Bürgermeister: „Das Wohl der Stadt nach bestem Wissen und Können zu fördern sowie unparteiisch und uneigennützig ihres Amtes zu walten.“ Möglich, dass das bei so manchem Gemeinderat in Vergessenheit geraten ist oder schon damals nicht richtig zugehört wurde.