Vermeintliche Taubstumme auf Diebestour!

Betrügerin nutzte Chance und griff zur Brieftasche

Ein 69-jähriger Klagenfurter war in seiner Heimatstadt auf einem Kaufhausparkplatz am 4. Februar gegen 16.45 Uhr von einer weiblichen Person aufgehalten worden. Die Frau hielt ein Schild in der Hand, auf dem stand, dass sie taubstumm sein und Geld bräuchte. Der Mann saß bei geöffneter Autotüre in seinem Fahrzeug und zeigte der Frau den Inhalt seiner Brieftasche, um damit zu zeigen, dass er keine kleinen Geldscheine besitze. Er gab ihr aber zwei Euromünzen. In genau diesem Moment fiel ihm sein Autoschlüssel zu Boden.