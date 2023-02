Sie betreibt einen Verabschiedungsraum für Tiere

Kühlzelle für totes Tier

Den Stein ins Rollen brachte „Lilly“, die verstorbene Katze ihrer Tochter. Zahlreiche Urnen, ein eigener Trauerraum, wo sich Besitzer von ihren Lieblingen verabschieden können, und einen Raum für die toten Tiere wurden eingerichtet. Einmal pro Woche geht es außerdem zum Krematorium nach Lebring in die Steiermark, um die Tiere einzuäschern. „Ich habe gesetzliche Bestimmungen, die ich einhalten muss. Das Tier muss etwa in einer Box in die Kühlzelle gestellt werden.“