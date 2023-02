„Ein Mal am Tag sollen die Kinder lachen“

Schneider: Die konnten doch nicht Slowenisch. Oder doch?

Komes: Sie hatten einen Übersetzer dabei. Meinen Eltern wurde der Mund wässrig, als sie hörten, was sie in Vorarlberg - den Namen hatten sie noch nie gehört - verdienen können, und so kamen sie nach Dornbirn. Beide arbeiteten dann in der Textilindustrie. Das war Anfang der 60er. Ich war damals noch nicht auf der Welt.