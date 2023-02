Alles zum Mitmachen: So spannend ist Lehre

Ein Dach in der Halle

Bei Hasslacher Holz wird nach gemeinsam studierten Plänen eigenhändig ein Dachstuhl errichtet. Im Betrieb kann nicht nur der Beruf des Holz- oder Sägetechnikers erlernt werden. Michelle macht die Schlosserlehre und ist begeistert. „Es ist toll, wenn ich an der Produktion und Reparatur der hauseigenen Maschinen mitwirken kann“. Was mit den ganz kleinen Teilen von Maschinen passiert, kann man bei Kostwein unter dem Mikroskop beobachten. „Der Beruf der Messtechnikerin ist bei Mädchen sehr beliebt“, verrät Ausbilder Wolfgang Katnik, der für seine 94 Lehrstellen stets zwischen 100 und 200 Bewerbungen hat.