„Südi“-Digitalisierungsprojekt erhitzt die Gemüter

Neue und jüngere Zielgruppen will man für den Südbahnhofmarkt gewinnen – deshalb wurde das Projekt „SBHM.DIGITAL!“ ins Leben gerufen. Ein Projekt, das erst am Anfang steht, aber bereits jetzt viele Kojenbetreiber verärgert hat. Scheinbar haben – warum auch immer – nur wenige vom ersten Schritt des neuen Digitalisierungsprojekts, dem Anbringen neuer Schilder, Wind bekommen (wir berichteten). Verärgert hat die Marktleute auch die fragwürdige Montage. Trotz gleicher Größe der alten Tafeln wurden an manchen Fassaden neue Löcher gebohrt, und weil die Monteure nicht immer eine Leiter dabei hatten, sind die Schilder in unterschiedlichen Höhen angebracht.