Lobeshymnen vor Sabitzer-Debüt: „Qualitätsspieler“

Das vor allem auch angesichts eines intensiven Frühjahrs mit Spielen in vier Bewerben. Durch den Gesamt-5:0-Triumph über Nottingham gelang der Sprung ins Finale des Ligacups, das am 26. Februar im Londoner Wembley Stadium gegen Newcastle United ausgetragen wird. Im FA-Cup ist der Klub im Achtelfinale, in der Europa League im Sechzehntelfinale. In der Liga ist die Ten-Hag-Truppe als Vierter punktgleich hinter Newcastle auf Kurs Richtung Champions-League-Startplatz. Gelingen konnte das dank zwölf Siegen in den jüngsten 14 Pflichtspielen.