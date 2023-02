Tritt Sabitzer in Fußstapfen von Ronaldo und Co.?

In letzter Sekunde vor dem Ende der Transferfrist ging der Leih-Deal (vorerst bis Sommer) mit Bayern München über die Bühne. Und die Welt schaute aufgeregt zu. Fast 8000 (1) Menschen folgten via „Flightradar“ im Netz seinem Flug von München nach Manchester. Wo TV-Teams dann seine Fahrt bis ins Old Trafford live übertrugen. Sabitzer, der bei den Bayern keine Chance auf ein Leiberl mehr hatte, gilt in England als „perfekter Fang“. Auch neben dem Platz - so zierte seine Verlobte Katja Kühne, ein TV-Reality-Star, gestern schon die Zeitungen.