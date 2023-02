Burgenland: Erneut Streit wegen der Energiepreise

ÖVP sieht Land und Burgenland Energie am Zug

Die Volkspartei will eine Lösung auf Landesebene sehen. „Die SPÖ hat in der letzten Landtagssitzung preisgegeben, dass die Burgenland Energie 40 Millionen Euro Übergewinn schreibt“, meint ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Dieses Geld müsse an die Kunden zurückgehen. SPÖ-Landeshauptmann Doskozil sei gefordert, rasch zu handeln, denn das Land sei Mehrheitseigentümer der Burgenland Energie.