Ashton Kutcher: „Angepisst“ über Moore-Memoiren

Die Ehe mit Moore (60) wurde 2013 nach acht Jahren geschieden. Als „Inside Out“ auf den Markt, hatte der 44-Jährige bereits zwei Kinder - Tochter Wyatt (heute 8) und Sohn Dimitri (heute 6) - mit seiner zweiten Ehefrau Mila Kunis. Und es war der negative Effekt der Moore-Memoiren auf seine neue Familie, der Kutcher so wütend machte: „Wir waren endlich an einem Punkt angekommen, wo ich, meine Frau Mila, mein Leben und meine Familie nicht mehr im Dauer-Blickpunkt der Presse standen. Und dann lauerten am nächsten Morgen plötzlich die Paparazzi vor der Vorschule meiner Kids.“