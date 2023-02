Neues Baumodell erobert bereits Land Kärnten

Bald auch in St. Veit?

„Dieses ausgeklügelte Projekt können neben den gemeinnützigen Wohnbauträgern auch Gemeinden umsetzen“, erklärt Schaunig. Sie betont: „Leistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis für jeden Bürger.“ Daher will Schaunig alles daran setzen, derartige Projekte weiter voranzutreiben. So könnte als Nächstes etwa die Stadtgemeinde St. Veit dieses Modell übernehmen. Schaunig: „Die Gespräche laufen ja bereits. Es gibt einige Möglichkeiten.“