Linzer Biermanufaktur schließt ihre Pforten

Gestern gaben sie über Soziale Medien bekannt, dass sie sich dazu entschieden haben, ihre „Marktbrauerei“ zu schließen. „Leider fehlt momentan jegliche Perspektive auf einen baldigen und nachhaltigen Aufschwung. Daher ist es an der Zeit für Veränderungen: Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen unsere Koje am Südbahnhofmarkt zu schließen. Wir wollen uns auf die Anfänge rückbesinnen und wieder kreativer Bier brauen und unser Bier bei diversen Veranstaltungen ausschenken. Vielen Dank für eure Treue und die schönen Zeiten mit euch. Am nächsten wettertechnisch schönen Samstag wollen wir noch ein Mal aufsperren zum Abverkauf und zur Verabschiedung.“