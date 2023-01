Alina Loibnegger: Von der Floristin zum Rennfahren

NASCAR in Europa, Unfallverarbeitung im Motorsport

In Amerika ist NASCAR eine ganz große Sache. Zigtausende Menschen fiebern den Rennen im ovalen Circuit entgegen. In Europa sieht die NASCAR-Serie aber anders aus. Hier fahren die Piloten in herkömmlichen Rundkursen, die trotzdem als Sprungbrett für die amerikanische Variante dienen. Zu Beginn des Jahres haben zwei Unfälle aus österreichischer SIcht (Matthias Walkner, Lucas Auer) für Schlagzeilen gesorgt. Was das im Kopf bewirkt? „Angst ist der falsche Begleiter, aber Respekt gehört auf jeden Fall dazu“, schildert die sympathische Kärnterin. Das gesamte Gespräch mit Alina Loibnegger sehen Sie im Video!