Bürgermeister fordert kurzfristige Lösungen

Von Höchst nach Dornbirn über eine EU-Außengrenze

Und auch die Sache mit der Umfahrung über die Schweizer Autobahn gestalte sich in der Praxis schwierig. Für die Firma Blum würde das nämlich bedeuten, dass man von Höchst zum Betrieb in Dornbirn Wallenmahd über die Schweiz, also eine EU-Außengrenze, fahren müsste. „Hier von schnellen Entlastungsmaßnahmen zu sprechen ist lachhaft.“