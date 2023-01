„Nur der Skistock ragte aus dem Lawinenkegel“

Der 62-jährige Skitourengeher aus Rennweg machte sich Samstag gegen 14 Uhr von seiner Heimatgemeinde aus alleine auf den Weg in Richtung Tschanek. Weil er bis Sonntagfrüh nicht zurückgekehrt war, alarmierte seine Frau die Einsatzkräfte. „Wir haben überall nachgefragt, denn laut Gattin hätte es auch sein können, dass sich ihr Mann in einer Skihütte aufhalte“, so Alpinpolizist Horst Wohlgemuth. Doch die Handypeilung zeigte etwas anderes. „Sein Telefon wurde mitten in den Bergen, unterhalb der Gontalscharte, auf 1800 Meter Seehöhe, geortet.“