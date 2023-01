Auch für Oberösterreich war diese Wahl spannend

Die Wahl im Nachbarbezirk Amstetten

Im an Oberösterreich angrenzenden Bezirk Amstetten ist die Landeshauptfrau-Partei ÖVP noch tiefer abgestürzt, als im Landesergebnis: Um 15,82 Prozentpunkte rauschte sie von bisher 52,5 Prozent auf 36,68 Prozent hinunter! Auch die SPÖ verlor im Bezirk, minus 2,79 Prozentpunkte ergeben 20,57 Prozent Wähleranteil. Von den Verlierern zu den Gewinnern im Bezirk Amstetten: Die FPÖ konnte sich ziemlich exakt verdoppeln, „explodierte“ um 14,08 Prozentpunkte auf 28,17 Prozent. Das ist ein weit deutlicheres Plus als im Gesamtergebnis, was aber mit dem größeren Minus der ÖVP im Bezirk korrespondiert. Grüne und Neos konnten im Bezirk in etwa wie auf Landesebene zulegen: Plus 1,36 Prozentpunkte ergeben für die Grünen 6,68 Prozent, die Neos verbesserten sich um 1,28 Prozentpunkte auf 5,69 Prozent. „Sonstige“ gab’s auch, die KPÖ (1,17 Prozent) und – nur im Bezirk Amstetten – „Dein Ziel“, eine neue Partei rund um den Waidhofner Wolfgang Durst (ehemals MFG), die auf 1,03 Prozent kam. Apropos MFG, was ist mit dieser Corona-Liste, die in Oberösterreich sogar im Landtag sitzt? Die schaffte im Bezirk Amstetten, so wie in vielen anderen Bezirken Niederösterreichs, erst gar keine Kandidatur.