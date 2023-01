„Krone“-Aufruf: Erzählen Sie uns, wie Sie leben

Welche Wünsche haben Sie an die Politik?

Hier ist die Politik gefordert. Und wir als „Krone“ wollen das Sprachrohr der Wiener sein. Schreiben Sie uns: Wie viel Miete müssen Sie zahlen und können Sie sich diese noch leisten? Unter welchen Bedingungen leben Sie? Wie groß ist Ihre Wohnung? Zu wievielt leben Sie unter einem Dach? Kommen Sie mit dem Platz aus, oder würden Sie sich eine größere Wohnung wünschen? Welche Erfahrungen haben Sie in den vergangenen Monaten mit Ihrem Vermieter gemacht? Müssen Sie sich beim täglichen Brot einschränken, damit sich Ihr Vermieter seines belegen kann? Mussten Sie Ihr Heim aufgeben und in eine billigere Wohnung übersiedeln? Schildern Sie uns die Folgen dieser Entwicklung. Wir machen die Missstände sichtbar.