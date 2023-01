Generation im Unruhestand: „Die Alten richten es“

„Bewegung schadet nicht, das tut mir gut“

Köhl verdient sich beispielsweise sein Zubrot zur Pension bei der Bäckerei Sailer in Mauerkirchen (OÖ). Er war 34 Jahre lang Schichtarbeiter und steht auch jetzt um 4 Uhr in der Früh auf, fährt zu Spitälern, Altersheimen sowie Supermärkten und liefert Brot, Semmeln und Weckerln aus: „Bewegung schadet nicht. Das tut mir gut, und die Leute freuen sich über das frische Gebäck. Schlimm ist nur, dass das Geld für zwei Monate Arbeit an die Finanz geht“, meint Köhl. Hofbauer, Ziviltechniker in Wien, und Hausmeister Novotni aus Niederösterreich sehen die Sache nicht viel anders, geben aber auch zu, dass man trotz Gehaltseinbußen nur ungern aufhören würde. „Es sollen aber bitte nur die fitten Senioren arbeiten gehen müssen. Es hat schon einen Sinn, warum es den Ruhestand gibt“, so Hofbauer. Fit genug fühlt sich übrigens auch Gertraud Baumann, die rüstige Pflegerin im Senioren-Wohnhaus Nonntal in Salzburg: „Vor fünf Jahren bin ich in Pension gegangen. Dann hat sich der Magistrat bei mir gemeldet, weil sie zu wenig Leute hatten. Da bin ich sofort eingesprungen. Jetzt arbeite ich fünf Tage im Monat. Das war sicher meine beste Entscheidung.“