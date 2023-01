Freunde betrieben einen schwunghaften Drogenhandel

Zwei Freunde, 22 und 31 Jahre alt, sollen im Raum Freistadt von Sommer 2021 bis August 2022 einen schwunghaften Handel mit Drogen in einem Gesamtwert von mindestens 130.000 Euro betrieben haben. Die Polizei hat 40 Abnehmer ausgeforscht. Dem jüngeren der mutmaßlichen Dealer, der in U-Haft sitzt, wird bereits am 1. Februar in Linz der Prozess gemacht, so die Polizei.