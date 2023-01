LA-Weltverband hält am Ausschluss von Russen fest

Entscheidung steht an

World Athletics will nun auf der Exekutivsitzung vom 21. bis 23. März unter der Leitung von Präsident Sebastian Coe auf Grundlage eines Berichts der unabhängigen Russland-Taskforce zunächst entscheiden, ob die Doping-bedingte Sperre von Russland aufgehoben werden könne, hieß es. „Wenn der Rat dies bejaht, wird er sich mit dem Ausschluss russischer und belarussischer Athleten und Funktionäre nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine befassen“, teilte der Weltverband mit.