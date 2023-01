Preisdeckel für Gemeinde-Bauplätze beschlossen

SPÖ-Ortschefs begrüßen Maßnahmen

Unterstützung für das Paket samt der neuen Baulandabgabe zeigten die SPÖ-Bürgermeister Kilian Brandstätter (Gols), Roman Kainrath (Lutzmannsburg) und Mario Trinkl (Königsdorf). Alle drei betonten, dass es für Familien immer schwieriger werde, leistbare Bauplätze zu bekommen. Brandstätter berichtete, dass in Gols vor Kurzem ein Grundstück um 380 Euro pro Quadratmeter verkauft worden sei. Laut Kainrath würde es in Lutzmannsburg 50 Bauplätze geben, die derzeit brach liegen. Trinkl schilderte, dass in Königsdorf derzeit nicht einmal Ackerland zu bekommen sei, das man dann umwidmen und teuer aufschließen könnte.