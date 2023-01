Noel: „Entweder gewinnen - oder ins Krankenhaus“

Die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Frankreichs Alpen sind im Endstadium. Jetzt kommen auch die französischen Ski-Herren in Form. Bestes Beispiel: Clément Noël, der mit dem Sieg beim Nachtslalom viel Selbstvertrauen tankte. „Hier bei diesem Klassiker, mit der unglaublichen Stimmung, zu gewinnen, das ist schon besonders“, so der Slalom-Olympia-Goldene 2022, der davor gehadert hatte. „Ich habe nach Kitzbühel zu Freunden gesagt: Entweder ich gewinne auf der Planai - oder ich muss ins Krankenhaus. Ich glaube, mein Sieg war auch ein gutes Zeichen für das französische Team für die WM.“