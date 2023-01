Grazer Band dreht Krimi-Serie zu neuem Album

Jeder Song ist ein Alibi

Mit „Alibis“ hat man aktuell nicht nur ein freches Indierock-Album am Start, sondern liefert dazu gleich noch ein spannendes Video-Projekt: Das Album behandelt nämlich einen (fiktiven) Kriminalfall - ein Mord passiert in einer Villa am Stadtrand, und es gibt viele Verdächtige. Jeder Song am Album ist der Versuch, ein Alibi für einer dieser Personen, der Großteil von ihnen sind Randfiguren der Gesellschaft, vorzubringen.