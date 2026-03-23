In den steirischen Schulen weht Unternehmergeist

Sieben steirische Teams, Auszeichnung für Stainacher

Die Steiermark war mit sieben Schüler-Unternehmen, tatkräftig unterstützt von Lehrkräften, vertreten. Zwei Teams kamen von der BHAK Liezen: Eines bietet mit „SweetMeet“ Cookies für Mensch oder Tier an, „NutriBite“ setzt hingegen auf trendig-bunte Lollies mit sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln. Am Akademischen Gymnasium Graz („ScruBee Seife“) und an der HAK Feldbach („Chalant Care“) werden naturkosmetische Pflegemittel produziert, während die Grazer Schulschwestern mit ihren „Austrian Bites“ exklusive Keks-Cookies in Weiß und Rosa anbieten. Das zweite Team des Akademischen bereitet natürliche Frucht-Pürees aus Rest-Obst ohne Zucker oder sonstige Zugaben zu.