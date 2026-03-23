In den steirischen Schulen weht Unternehmergeist

Bei der großen Junior-Handelsmesse in Wien präsentierten Schülerinnen und Schüler ihre Unternehmen, die sie neben dem Unterricht gegründet hatten – und ihre Produkte, hinter denen praktische Ideen und oft auch sehr viel Umweltbewusstsein stehen. Mit dabei waren sieben steirische Teams.
Von Produktion über Marketing bis hin zu Rechnungswesen lernen die Jugendlichen im Rahmen der „Junior Companies“, was es bedeutet, mit einem Unternehmen und einer Geschäftsidee selbstständig zu sein. In der Wiener Millenium City präsentierten kürzlich 56 Schüler-Unternehmen motiviert und professionell, was sie in monatelanger Arbeit realisiert haben: von Körperpflegeprodukten über Lern- und Unterhaltungs-Apps bis hin zu automatischen Pflanzenbewässerungssystemen mit gefiltertem Regenwasser.
Medienpräsenz auf Instagram oder Facebook ist für fast alle selbstverständlich und ersetzt vielfach die eigene Webseite. Die Hälfte der Jung-Unternehmen kam aus dem Ausland, etwa aus Zypern, Estland, der Schweiz und der Slowakei.
Sieben steirische Teams, Auszeichnung für Stainacher
Die Steiermark war mit sieben Schüler-Unternehmen, tatkräftig unterstützt von Lehrkräften, vertreten. Zwei Teams kamen von der BHAK Liezen: Eines bietet mit „SweetMeet“ Cookies für Mensch oder Tier an, „NutriBite“ setzt hingegen auf trendig-bunte Lollies mit sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln. Am Akademischen Gymnasium Graz („ScruBee Seife“) und an der HAK Feldbach („Chalant Care“) werden naturkosmetische Pflegemittel produziert, während die Grazer Schulschwestern mit ihren „Austrian Bites“ exklusive Keks-Cookies in Weiß und Rosa anbieten. Das zweite Team des Akademischen bereitet natürliche Frucht-Pürees aus Rest-Obst ohne Zucker oder sonstige Zugaben zu.
Das BRG Stainach konnte sich mit dem regional produzierten „Beeni“-Honigriegel den „Sales Award“ für die Steiermark sichern. Johanna vom Stainacher Team berichtet: „Wir wollen in Zukunft unsere Produkte in regionalen Bio-Läden verkaufen. Und wir wollen erreichen, dass Themen wie zum Beispiel Schlaf oder Gedächtnistraining im Alltag wichtiger werden. Wir versuchen, unsere Zutaten so zu kombinieren, dass sie einen gesundheitlichen Vorteil für die Menschen haben.“
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