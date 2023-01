Test entlarvt: 2 Euro Unterschied bei Big-Mac-Menü

McDonald‘s betreibt in Österreich derzeit 200 Filialen, beschäftigt rund 9600 Mitarbeiter aus 92 Ländern. Damit zählt der internationale Weltkonzern zu den größten Gastronomiebetrieben Österreichs. Und zum größten gastronomischen Abnehmer für die Landwirtschaft. Wenngleich die Anzahl an Fastfood-Restaurants in Österreich ingesamt in den letzten Jahren kontinuierlich zurückging (2018 waren es noch 1912, 2022 noch 1660), stieg der Umsatz nach einem Coronatief im letzten Jahr wieder gehörig an, lag bei rund 1,25 Milliarden Euro.