Olympiasiegerin meldet sich nach Horror-Sturz

Die 28-Jährige war am Freitag in der ersten Cortina-Abfahrt mit über 100 km/h abgeflogen und gestürzt. Wie durch ein Wunder erlitt Suter keine schweren Blessuren, Bänder und Knochen blieben heil. Trotzdem musste die Schweizerin die Bewerbe am Samstag und Sonntag auslassen.