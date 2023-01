Kein Lebenszeichen von Chinas Mars-Rover „Zhurong“

Andere Experten bleiben optimistisch, dass die Temperaturen steigen und die Solarzellen doch noch genug Sonnenstrahlen aufnehmen könnten. „Es ist zu früh, um zu sagen, dass irgendetwas nicht stimmt“, sagte Baptiste Chide, Wissenschaftler am Los Alamos National Laboratory im US-Bundesstaat New Mexico, der ebenfalls an „Perseverance“ mitarbeitet. Dass sich aber Chinas Raumfahrtprogramm nicht äußert, „ist merkwürdig“, zitierte „Nature“ einen chinesischen Mitarbeiter im „Zhurong“-Team, der namentlich nicht genannt werden wollte.