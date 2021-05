Chinas Marsrover „Zhurong“ machte erste Fahrt

Der chinesische Lander mit „Zhurong“ an Bord hatte am 15. Mai in der Region Utopia Planitia aufgesetzt. Das nach dem chinesischen Feuergott benannte sechsrädrige Fahrzeug soll mindestens drei Monate lang Untersuchungen durchführen. Chinas Staatsmedien sprachen von einem „neuen Kapitel“ in seinem ehrgeizigen Raumfahrtprogramm.