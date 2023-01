Austria-Boss: „Verein immer an oberster Stelle!“

Immer wieder schwirrt das Wort „Rücktritt“ herum, werden neue Gesichter gefordert. Wie ist ihr Standpunkt dazu?

Kritik gibt es immer wieder, um den Trainerwechsel herum wurde sehr vieles sehr emotional diskutiert. Dadurch ging leider vieles Positives unter, das ärgert mich mehr als die Kritik an mir. Wir haben Investoren gefunden, Schulden abgebaut, auch wenn wir da noch lange nicht am Ende sind, auch sportlich haben wir uns entwickelt, ebenso bei den Abonnenten. Es geht um den Verein, der ist 111 Jahre alt, steht im Vordergrund, immer an oberster Stelle, da muss man gute Lösungen finden. Mit welchem Personal, ist eher zweitrangig.