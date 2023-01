Wirt mit Herzblut für Hauptplatz-Griechen gesucht

Arbeiten am „schönsten Platz der Welt“

„Unser Ziel war es schon vor 24 Jahren, einen Generationenbetrieb zu machen. Doch leider hat sich in der Familie keine geeignete Nachfolge gefunden“, erzählt Iskender Caner. Darum war und ist man gezwungen, das Lokal mit dem zauberhaften Innenhof zu verpachten. Zuletzt versuchte sich Steak-Mastermind Sam Ghattas, doch es sollte nur ein kurzes Gastro-Gastspiel werden. Mit Oktober trennten sich die Wege, seitdem befindet sich das El Greco auf Betriebsurlaub. „Ich hoffe, wir finden bald einen neuen Pächter. Vorzugsweise ein Pärchen oder eine Familie, die am schönsten Platz der Welt arbeiten will“, meint Caner mit einem Augenzwinkern. Auch im Hinblick darauf, dass das El Greco im Inneren über rund 60, im Innenhof über 30 und im Gastgarten am Hauptplatz noch einmal über 60 Sitzplätze verfügt. Potenzielle Interessenten könnten sofort starten. Denn während Corona wurde das Restaurant – auch mit Inputs der Kunstuni – umgebaut. Eine Maßnahme, für die allerdings der Zeitpunkt ungünstig gewählt wurde. Denn weil das Lokal geschlossen war, gab es im darauffolgenden Jahr keinerlei Coronahilfen.