Millionenerbe per Mail: Zu schön, um wahr zu sein

Wer derzeit elektronische Post aus dem fernen Asturien erhält, der sollte Vorsicht walten lassen. In den betrügerischen E-Mails wird den potenziellen Opfern vorgegaukelt, dass ein millionenschweres Erbe auf sie warten würde - in Spanien. Die Kriminellen gehen dabei schlau vor und schreiben von einem gewissen Karl-Hans, der im April 2020 an Covid verstorben sei und die stattliche Summe von 6,3 Millionen Euro auf einer spanischen Bank hinterlassen habe. Der Nachname der Verstorben wechselt, mal lautet dieser Hämmerle, dann wieder Ludescher.